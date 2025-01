Home & Cottage konkurs

I et skriv fra adm. direktør og grunnlegger Øivind Tidemandsen i Home & Cottage kommer det frem at selskapet igjen har kommet i en pengeknipe etter å ha så vidt komme helskinnet ut av en rekonstruksjonsprosess i fjor sommer, skriver Dagens Næringsli v.

Etter 15 år er det kroken på døra for interiørkjeden. Home & Cottage, som har 14 butikker og rundt 180 ansatte, begjærte oppbud mandag kveld.

– Det er veldig trist for oss, men ikke minst er det fantastisk leit og vondt overfor våre ansatte. Dette er ikke noen god dag, sier Tidemandsen til avisen.

Nye problemer etter rekonstruksjon

I juni i fjor kom Home & Cottage ut av en krevende rekonstruksjonsperiode, som inkluderte nedleggelser, kreditoravtaler og tilførsel av ny kapital. Men problemene fortsatte. Lavt varelager og forsinkelser fra leverandører førte til at kjeden slet med å få opp omsetningen.

Ifølge DN bidro dyr dollar og økte transportkostnader til svekkede marginer. Tidemandsen trekker også frem svakere salg enn forventet i november og desember som avgjørende for avgjørelsen.

– Vi manglet varer egentlig hele året, sier han.

Les også Marerittår for Øivind Tidemandsens interiørkjede Home & Cottage tapte 63 millioner kroner i 2023. Etter rekonstruksjon og tilførsel av ny kapital sikter hovedeier Øivind Tidemandsen mot positiv EBITDA i 2025.

For stor risiko for eierne

Budsjettene for 2025 viste et betydelig kapitalbehov og store underskudd. Eierne vurderte risikoen som for høy og besluttet derfor å avslutte driften.

Home & Cottage har levert overskudd kun tre av 14 år og samlet tapt over 200 millioner kroner før skatt. I 2023 leverte selskapet sitt største underskudd noensinne på 81 millioner kroner, skriver DN.

– Man puttet mye penger inn fordi man trodde det skulle gå. Vi la ned fem butikker og flyttet hovedkontor, men når topplinjen ikke er der, går det ikke, sier Tidemandsen.