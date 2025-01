Matkjedene håver inn på sjokolade og snacks

Matkjedene hadde bruttomarginer på over 40 prosent på egen sjokolade og snacks i perioden fra 2020 til og med første halvår 2023, ifølge Konkurransetilsynet. På slike varer fra andre leverandører var marginene på over 50 prosent i perioden.

For kjøtt, egg og sjømat var marginene lave og tidvis negative.

– Det var stor variasjon i inntjeningen på ulike produkter i dagligvarebutikkene. Kjedene tjente for eksempel mer på å selge sjokolade og snacks enn på å selge kjøtt, sier avdelingsdirektør Beate Milford Berrefjord ved Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Tilsynets marginundersøkelse er gjort på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Blant konklusjonene er at det varierer mellom varegruppene hvor godt kjedene tar seg betalt, at marginene er vesentlig lavere for kjedenes egne produkter enn på leverandørenes og at fra 70 til 95 prosent av driftskostnadene var knyttet til innkjøp.

– Tilsynet har tidligere vurdert at konkurransen i dagligvaremarkedet er svak. Marginstudien gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet med å bedre konkurransen med full styrke, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).