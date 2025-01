Sterkt luksussalg preget børshandelen

De børsnoterte selskapene fortsetter å imponere på begge sider av Atlanterhavet. Torsdag meldte Cartier-eieren Richemont at omsetningen økte med overraskende høye 10 prosent i fjorårets siste tre måneder. Smykkesalget var særlig bra, og dessuten bedret armbåndsursegmentet seg. Det til tross for vedvarende svakhet i Kinas luksusmarked. Topplinjen på 6,15 milliarder euro oversteg konsensusestimatet med en halv milliard euro, og Richemont-kursen steg med 15 prosent. For LVMH, Moncler, Hermes, Gucci-eieren Kering og motehuset Burberry ble oppganger på 4-6 prosent.

I USA var banksektoren igjen i nyhetene, idet både Bank of America og Morgan Stanley la frem uventet sterke topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. For BofA var corporate-virksomheten og netto renteinntekter viktige lyspunkter, men ved halv fem-tiden var aksjekursen likevel tilnærmet uendret.

Morgan Stanley fortalte på sin side om svært lønnsom verdipapirhandel. Her ble kursoppgangen på godt over 2 prosent. Merk at de store bankene nesten konsekvent slår analytikernes estimater, ettersom de er flinke til både å styre forventningene og ta taktiske grep for å levere gode regnskapstall. Ofte kommer risikotakingens bakside ikke til syne før i en resesjon eller finanskrise.

I tillegg til BofA og Morgan Stanley publiserte tre store regionale banker – US Bancorp, PNC og M&T Bank – sine ferskeste regnskap. Samtlige kunne skilte med overraskende høye inntekter og inntjening, men de fikk likevel kursfall på 2-6 prosent.

For øvrig bidro lavere lange renter til at teknologiselskaper som Lam Research, ASML og Applied Materials bykset med 3-6 prosent på New York-børsen. Også spreke tall fra Taiwan Semiconductor skapte optimisme.

På makrofronten ble det kjent at USAs detaljhandel bare økte med 0,4 prosent fra november til desember, mens meglerhusene hadde sett for seg et nivå nær 0,6 prosent. Veksten var dessuten den laveste på fire måneder, tross julehandelen. Ekskludert bilsalget utgjorde økningen 0,4 prosent, helt på linje med konsensusestimatet.