Pfizer og GSK saksøkes for kreftfremkallende medisin

Pfizer og GSK står i fyr og flammer for å potensielt ha produsert et kreftfremkallende legemiddel, melder Bloomberg. Hovedgrunnen for de mange søksmålene er virkestoffet rantidin i halsbrannmedisinen Zantac. Forbrukerne mener medisinen utgjør en kreftrisiko ved at rantidin kan omdannes til det kreftfremkallende midlet NDMA.

For fire år siden ba USAs mat- og legemiddeltilsyn om at medisiner som inneholdt rantidin skulle fjernes fra markedet nettopp på grunn av dette.

GSK har uttalt at de ønsker å anke dommen, mens Pfizer enda ikke har kommentert saken.