Som andre legemidler i klassen følger også GSBR-1290 med bivirkninger som kvalme og oppkast, og 5-10 prosent av pasientene falt ut av Structures studier grunnet slike bivirkninger.

Varslet emisjon

Det amerikanske selskapet planlegger nå en fase 2b-studie av GSBR-1290-pillen. Studien vil omfatte 300 pasienter og vil gå over ni måneder med oppstart i fjerde kvartal i år.

Etter stengetid på Wall Street mandag varslet Structure Therapeutics en emisjon på 8 millioner ADS-er (American Depositary Shares), der hver ADS representerer tre ordinære aksjer. Kursen er foreløpig ikke kjent. ADS-en sto i 52,74 dollar da handelen stengte mandag, tilsvarende en prising av selskapet på 2,5 milliarder dollar.

Halvannen time før børsåpning tirsdag er kursoppgangen på nesten 5 prosent til 55,20 dollar.

UTFORDER: Structure Therapeutics-sjef Raymond Stevens. Foto: LinkedIn

«Basert på resultatene etter tre måneders behandling, leverer GSBR-1290 overbevisende effekt, og pillen ser ut til å kunne sammenlignes med Eli Lillys slankepille orforglipron», skrev Leerink Partners-analytiker David Risinger ifølge Marketwatch i et notat mandag.

Leerink Partners var en av tilretteleggerne i emisjonen, ved siden av Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Guggenheim Securities og BMO Capital Markets.

– Undervurdert

JP Morgan karakteriserte i mai Structure Therapeutics som en oversett aktør i GLP-1-markedet. Analytiker Hardik Parikh vurderte det slik at selskapet kan utfordre størrelser som Eli Lilly.

«Vi tror muligheten for GLP-1-medisiner inntatt oralt er undervurdert og tror dette markedet kan generere 30 milliarder dollar i salg innen 2035. Structures ledende produktkandidat er et «pure play»-alternativ for denne muligheten, og selv en liten markedsandel vil gi støtte til betydelig oppside i aksjen», skrev Parikh i en oppdatering ifølge CNBC.

Analytikeren tok opp dekning av aksjen i mai, med kjøpsanbefaling og kursmål 65 dollar. Dette indikerte da en oppside på over 80 prosent, men mye av dette ble altså tatt ut med mandagens kraftige oppgang.