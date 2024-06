Walgreens skroter børsnotering av Boots

Ved et eventuelt salg kan Boots bli verdsatt til rundt 7 milliarder pund. Walgreens har vært i flere samtaler med potensielle kjøpere de siste ukene, melder Bloomberg.

– Walgreens Boots Alliance foretar en strategisk gjennomgang av eiendelene våre for å sikre bærekraftig vekst på lang sikt. Alle muligheter vurderes, uttalte en talsperson for Walgreens til Bloomberg.

Tidligere har investeringsselskapene TDR Capital og Apollo Global Management, samt milliardæren Mukesh Ambani vist interesse for den britiske apotekkjeden. Walgreens hadde egentlig planer om å selge Boots tidlig i 2022, men sikret ikke et tilbud de var tilfredsstilt med. Walgreens åpnet opp muligheten for salg igjen i fjor.

Så langt i år har Walgreens-aksjen falt med over 40 prosent til 15,95 dollar per aksje, noe som gir selskapet en markedsverdi på 13,7 milliarder dollar.