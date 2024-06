Fulltegnet emisjon for Lifecare

Teknologiselskapet Lifecare har hentet om lag 90 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en delvis fortrinnsrettet emisjon. Det fremgår av en børsmelding fredag ettermiddag.

Aksjen skyter opp 14,5 prosent til 2,40 kroner pr. aksje. Aksjen sluttet på 2,1 kroner torsdag.

– Vi har observert høy etterspørsel i tegningsperioden, noe som resulterte i en overtegning på 40 prosent, sier adm. direktør Joachim Holter i Lifecare.

Lifecare er for tiden notert på Euronext Growth, og Holter sier at emisjonen er et viktig steg mot en notering på Oslo Børs' hovedliste.

Garantert støtte

Lifecare utvikler sensorteknologi og overvåking av ulike kroppsanalyser hos både mennesker og dyr. Selskapet er i en klinisk fase og har fokus på å avansere neste generasjons Continous Glucose Monotoring-systemer.

Emisjonen vil bidra til å styrke selskapets balanse for fremtidige vekstmuligheter og internasjonalisering, heter det i børsmeldingen.

Selskapet ønsker å oppskalere sin produksjon og lansering av produkter til veterinær-markedet, i tillegg til videre forskning på sensorteknologien deres.

Aksjonærer som forpliktet seg til tegning var blant annet Teigland Eiendom AS, Lacal AS, Tjelta AS og Hannibal Invest, som garanterte 25 millioner kroner av emisjonen som «bunngaranti».

I tillegg garanterte Munkekullen förvaltning AB og Buntel AB totalt 50 millioner kroner av emisjonen, som en «toppgaranti».