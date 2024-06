Novo Nordisk ble i fjor Europas største selskap mål målt etter markedsverdi og passerte Louis Vuitton. Nå er markedsverdien 3,35 billioner danske kroner.

Novo Nordisk var fra før verdens største produsent av insulin, men slankemedisinen Wegovy ble lansert i USA i midten av 2021, og de vil nå utvide produksjonen i USA. De skal ifølge en pressemelding investere svimlende 4,1 milliarder dollar, som er rundt 43 milliarder kroner i en ny fabrikk i Nord-Carolina i USA.

Fra før jobber omtrent 2.500 i området, og investeringen skal visstnok skape ytterligere tusen nye arbeidsplasser. I en uttalelse sier Novo-sjef Lars Fruergaard at det tok nesten et århundre å få 40 millioner pasienter, men at investeringen vil utbygge kapasiteten for å hjelpe millioner av mennesker med alvorlige og kroniske lidelser fremover.