Foreslår ny styreleder i ArcticZymes

Frank Mathias har en doktorgrad i farmasi og er for tiden administrerende direktør i Oxford Biomedica. Han har også vært sjef for RentschlerBiopharma og Medigene.

– Vi er veldig glade for å nominere Frank Mathias som vår nye styreleder. Hans omfattende erfaring og visjonære lederskap gjør ham til den ideelle kandidaten til å lede vår bedrift inn i sin neste fase av utvikling, kommersialisering og vekst, sier formann i nominasjonskomiteen, Jon R. Sandberg, i en børsmelding.

Her fremkommer det også at Frank Mathias har 30 års erfaring og at han i tillegg til sjefsrollene har hatt lededene stillinger i store farmasiselskaper.