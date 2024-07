SoftOx Solutions har sikret seg forpliktelser fra utvalgte aksjonærer til å delta i et garantikonsortium for en fortrinnsrettsemisjon på 22,5 millioner kroner med tegningskurs 0,02 kroner, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Emisjonen vil ifølge selskapet tilstrekkelig finansiering til å planlegge, forberede og kjøre en prosess med sikte på å trekke inn finansiering av et «proof-of-concept», klinisk fase 2-studie for å behandle Ventilator-Associated Pneumonia (VAP).

Medgründer slutter

Et enstemmig styre har godkjent emisjonen, og vil kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling innen utgangen av juli. Emisjonen vil bli gjennomført innen 24. august, og tegningsrettene vil være omsettelige.

Markedet reagerer med å sende aksjen ned 36 prosent til 0,10 kroner.

Ifølge en separat børsmelding vil SoftOx etter emisjonen være restrukturert, refokusert og ha lagt klar en ny, strategisk vei videre. Samtidig varsler medgründer Geir Almås sin avgang som styreleder i selskapet.

– SoftOx er nå ute av den finansielle knipen. Dette er det rette tidspunktet for meg til å trekke meg tilbake og la det nye teamet lede selskapet gjennom videre kliniske studier og kommersialisering, sier han i en kommentar.

Har blødd lenge

SoftOx Solutions har blødd penger i lengre tid, og et pågående restruktureringsprogram bidro til et tap på over 21 millioner kroner i første kvartal i år. Dette kom på toppen av over 42 millioner kroner i 2023.

I rapporten for første kvartal gjentok SoftOx budskapet fra kvartalet før.

«Selskapet har begrenset med kontanter, og har et behov for å styrke seg finansielt og likviditetsmessig på kort og lang sikt.»

SoftOx-kreditorene, inklusive obligasjonseiere og nøkkelansatte, gikk i første kvartal med på å konvertere sitt utestående på 76,2 millioner kroner til aksjer i selskapet. I tillegg ble det hentet 22,3 millioner kroner i en emisjon, fordelt på 14 millioner i konvertering av leverandørgjeld og 8,3 millioner kroner i kontanter.

Erfaren danske inn

Ulrik Spork er utnevnt som ny styreleder, og han er i ferd med å plukke «ytterligere kvalifiserte kandidater» som kan gå inn i styret. Danske Spork har i løpet av over 25 år vært styreleder eller styremedlem i mer enn 30 tidligfaseselskaper innen «life science», hvorav flere den dag i dag. Samtidig er han aktiv i to fond-i-fond som investerer i venture/private equity-fond.

Spork har hatt ledende stillinger i Novo Group, og har blant annet vært direktør for forretningsutvikling i Novo Nordisk. Sistnevnte er i dag Europas største, børsnoterte selskap og steg i forrige uke til ny «all-time high» etter at slankemedisinen Wegovy ble godkjent i Kina. Selskapet er tirsdag priset til 3.420 milliarder danske kroner, tilsvarende 5.250 milliarder norske kroner.

Videre er Thomas Bjarnsholt utnevnt til ny toppsjef i SoftOx Solutions. Han har vært konsulent for SoftOx siden 2017 og strategidirektør (CSO) i selskapet siden 2022.

Bjarnsholt får med seg Ingrid Juven som finansdirektør etter at Harald Sætvedt har gått av.