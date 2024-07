Eli Lilly kjøper Morphic Holding, et biofarmasøytisk selskap som utvikler medisiner for alvorlige kroniske sykdommer, ifølge en børsmelding mandag formiddag. Oppkjøpet skal forbedre behandlingen for pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Lilly vil by 57 dollar pr. Morphic aksje, totalt 3,2 milliarder dollar, en premie på omtrent 79 prosent over sluttkursen 5. juli. Aksjen fyker opp rundt 76 prosent til 56.19 dollar i førhandelen i New York.

Transaksjonen er ikke underlagt noen finansieringsbetingelse og forventes å bli avsluttet i tredje kvartal 2024.

– Morphic har alltid trodd at det enorme potensialet til MORF-057 for å hjelpe pasienter som lider av IBD kunne optimaliseres av den ideelle strategiske partneren. Lilly bringer uovertrufne ressurser og engasjement til inflammasjons- og immunologifeltet, kommenterte adm. direktør Praveen Tipirneni i Morphic Therapeutic.

Citi har vært finansiell rådgiver og Kirkland & Ellis LLP juridisk rådgiver for Lilly. For Morphic er Centerview Partners LLC eksklusiv finansiell rådgiver. Evercore Group L.L.C. har også gitt råd til Morphic. Fenwick & West LLP er juridisk rådgiver.