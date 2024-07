Eli Lilly-medisin betydelig bedre enn Novo

På mandag ble det publisert en forskningsartikkel i JAMA Internal Medicine som undersøkte vekttap hos pasienter som bruker tirzepatid og semaglutid. Sistnevnte er legemiddelet som brukes i både Wegovy og Ozempic. Tirzepatid brukes i Mounjaro-produktet til konkurrenten Eli Lilly.

Det var 41.222 voksne med i studien, mens 18.386 ble igjen etter å ha justert for bakgrunnsvariabler.

Forskerne konkluderer med at bruk av tirzepatid var forbundet med betydelig større vekttap enn semaglutid.

Nærmere bestemt var det 76 prosent mer sannsynlig å miste minst 5 prosent av kroppsvekten, mer enn dobbelt så sannsynlig å miste minst 10 prosent, og tre ganger mer sannsynlig å miste 15 prosent sammenlignet med pasienter som tok Ozempic.

Reuters: Novo Nordisk har svart: «Denne analysen sammenlignet vekttapsresultatene for semaglutid (Ozempic) og tirzepatid (Mounjaro) og inkluderte ikke Wegovy, selv om vekttap var hovedmålet som ble vurdert.» De sa at den beste måten å sammenligne de to vekttapsmedisinene på er gjennom en direkte sammenlignende klinisk studie, og bemerket at en slik studie ennå ikke er fullført.

Forskerne bemerket at Ozempic og Mounjaro begge er ment for bruk av personer med type 2-diabetes, men halvparten av studiedeltakerne brukte medisinene kun for vekttap, noe som kan ha påvirket resultatene.

Novo Nordisk-aksjen faller rundt 1,2 prosent til 972,7 danske kroner. Eli Lilly er i førhandelen opp rundt 0,7 prosent til 924,5 dollar.