Sveitsisk legemiddelsuksess sender Novo Nordisk ned

Den sveitsiske legemiddelgiganten Roche Group publiserte i morgentimene en studie på sin nye medisin CT-996. Medisinen utvikles for å behandle diabetes type 2 og fedme. CT-966 kommer i pilleform og må inntas av pasienten én gang daglig. Studien viste at pasienter som gjennomgikk behandlingen over en fireukers periode fikk en vektnedgang på 7 prosent, mot en vektnedgang på 1 prosent på de pasientene som fikk placebo-medisinen.

Roche Group er Europas niende største selskap basert på markedsverdi. Aksjen skjøt opp 7,4 prosent i åpningen onsdag, før oppgangen avtok noe. Kl. 11:09 var Roche-aksjen opp 4,8 prosent.

Studien er selskapets andre positive nyhet på slankemedisin-fronten etter at de i midten av mai kunne melde om positive resultater for CT-388. Også det er en medisin rettet mot diabetes type 2 og fedme, men den kommer i sprøyteform og skal injiseres av brukere en gang i uken. Roche-aksjen steg i etterkant av studien nærmere seks prosent.

Med de to vellykkede studiene kan Roche Group konkurrere mot slankemedisinene til de to andre legemiddelgigantene Novo Nordisk og Eli Lilly. Begge selskapene har skutt i værs det siste året med en kursoppgang på henholdsvis 72 og 110 prosent, mye takket være deres medisiner Wegovy og Zepbound.

Den danske konkurrenten Novo Nordisk faller på Københavnbørsen onsdag morgen, og var kl. 11:09 ned 4,6 prosent.

Enorme muligheter

Markedet lengter ennå etter slankemedisin i pilleform, noe verken Novo Nordisk eller Eli Lilly har lansert ennå. Roche Group kan derfor med dette studiet bane vei og kapre enorme markedsandeler skulle de være den første legemiddelkjempen som lanserer en slik medisin.

Goldman Sachs anslår at markedet for slankemedisiner på pilleform kan nå 130 milliarder dollar årlig innen slutten av tiåret, ifølge Bloomberg. Roche skriver i studien at CT-996 vil med nåværende resultater gå videre til neste fase av utviklingen.

Europas «Magnificent Seven»

Roche Group inngår i gruppen selskaper investeringsbanken Goldman Sachs har omtalt som GRANOLAS. De øvrige børskjempene er GSK, ASML, Nestlè, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, Astrazeneca, SAP og Sanofi. Samlet utgjør de 11 selskapene en fjerdedel av verdien i STOXX Europe 600-indeksen.

Goldman Sachs spår at gruppen med selskaper vil stå for nesten all omsetningsvekst i Europa de neste årene. GRANOLAS har over de siste tre årene gitt avkastning på lik linje med Magnificent Seven-aksjene på Wall Street.