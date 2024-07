I våres ble slankemedisinen Wegovy godkjent for bruk mot hjerteproblemer i USA, nå kan tilfellet også gjelde for britene, melder CNBC.

Tirsdag annonserte Storbritannias helsemyndigheter at de offisielt godkjenner medisinen for bruk mot å redusere risikoen for hjerteproblemer og slag blant overvektige- og fedmepasienter.

Dette kommer som et følge av resultatene fra studiet «SELECT», som ble publisert i august 2023. Senstadiestudiet viste at legemiddelet reduserte truende kardiovaskulære hendelser med 20 prosent, sammenlignet med placebo.

Wegovy produseres av legemiddelgiganten Novo Nordisk og inneholder det samme virkestoffet som diabetesmedisinen Ozempic, som også leveres av det danske legemiddelselskapet.

Novo Nordisk er børsnotert på København-børsen og New York-børsen. Hittil i år er aksjen opp 32 prosent og handles tirsdag til en kurs på 922,3 danske kroner pr. aksje.

Investerer milliarder

Novo Nordisk ble i fjor Europas største selskap mål målt etter markedsverdi og passerte Louis Vuitton. Nå er markedsverdien 3,08 billioner danske kroner.

Novo Nordisk var fra før verdens største produsent av insulin, men etter stor suksess med lanseringen av Wegovy i USA i 2021, vil selskapet utvide produksjonen i statene. Ifølge en pressemelding skal selskapet investere svimlende 4,1 milliarder dollar, som er rundt 43 milliarder kroner i en ny fabrikk i Nord-Carolina i USA.

Fra før jobber omtrent 2.500 i området, og investeringen skal visstnok skape ytterligere tusen nye arbeidsplasser. I en uttalelse sier Novo-sjef Lars Fruergaard at det tok nesten et århundre å få 40 millioner pasienter, men at investeringen vil utbygge kapasiteten for å hjelpe millioner av mennesker med alvorlige og kroniske lidelser fremover.