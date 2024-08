Biotek-aksje raser etter rødt lys fra EU

Eisai utviklet Alzheimers-medisinen lecanemab i samarbeid med det amerikanske selskapet Biogen. Medisinen fikk FDA-godkjenning i USA januar tidligere i år, og ble med det den andre godkjente Alzheimers-medisinen på det amerikanske markedet. Biogen fikk godkjent sin egenproduserte medisin tilbake i 2021.

EUs legemiddelregulatorer var imidlertid ikke samstemte med FDA, og besluttet i går å ikke godkjenne salg av medisinen i Europa. Nyheten kom overraskende på selskapet, og markedet reagerte med å sende aksjen ned 13 prosent. Med det fikk det japanske legemiddelselskapet sin dårligste dag på børs på tre år. Aksjen er ned 19,7 prosent så langt i år. Biogen-aksjen er ned 7,2 prosent.

Begrunnelsen fra komiteen var bekymringer knyttet til bivirkninger, og spesielt hevelse i hjernen og potensiell hjerneblødning. Beslutningen kom overraskende på markedet, og ifølge Jefferies-analytiker Stephen Barker var beslutningen «en svært stor negativ overraskelse», skrive Bloomberg.

Analytikerne uttalte i et notat at selv om beslutningen ankes av Eisai og Biogen, vil trolig bruken av legemiddelet være svært restriktivt dersom det omsider skulle blitt godkjent. De to legemiddelprodusenten sa i en felles uttalelse at de var skuffet over beslutningen.

En av selskapenes største konkurrenter, amerikanske Eli Lilly, fikk tidligere i juli FDA-godkjenning på sin Alzheimers-medisin donanemab. Per dags dato er det tre FDA-godkjente medisiner på det amerikanske markedet.