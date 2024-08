Ny skuffelse for Ultimovacs

Mandag kveld børsmelder bioteknologiselskapet Ultimovacs at en fase to-undersøkelse av kreftmedisinen UV1 og pembrolizumab ikke ga ønskede resultater.

Konsernsjef Carlos de Sousa sier i børsmeldingen at Focus-studien ikke ga de resultatene de hadde håpet på og at de er skuffet over at UV1 ikke klarte å gi kliniske fordeler for HNSCC-pasienter.

I mars gikk aksjen fullstendig på trynet og falt 92 prosent etter skuffende testresultatet. Aksjen har i senere tid hentet seg noe inn, men falt i likhet med markedet kraftig mandag. Ultimovacs-aksjonærene så over 8 prosent av verdien på børsen fordufte mandag.