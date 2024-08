Helsegiganten Novo Nordisk har onsdag presentert regnskapstall for andre kvartal 2024.

Inntekten havnet på 68,06 milliarder danske kroner, i tråd med Bloomberg-konsensus. Driftsresultatet havnet på 25,93 milliarder, under forventningene på 27,362 milliarder. Inntjening pr. aksje (EPS) havnet på 4,49 kroner, rundt 10 prosent lavere enn konsensus på 5,04 kroner.

Selskapet guider at årsresultatet vil øke fra 22-28 prosent gitt konstant valutakurs, fra tidligere 19-27 prosent. Driftsresultatet vil vokse med 20-28 prosent.

«Vi er fornøyde med salgsveksten i første halvår av 2024, som har gjort det mulig for oss å øke utsiktene for hele året. Veksten er drevet av økt etterspørsel etter våre GLP-1-baserte diabetes- og fedmebehandlinger, og vi fortsetter å nå flere pasienter med våre innovative behandlinger,» skrev Lars Fruergaard Jørgensen, president og adm. direktør.

Etter et par minutt med handel faller Novo aksjen 6,2 prosent til 833 danske kroner på København-børsen.

Fedme svakt, diabetes bedre

Salget av fedmemedisinen Wegovy i andre kvartal havnet på 11,7 milliarder danske kroner, mens mediaprogonsen var 13,7 milliarder, og 14,68 prosent lavere enn det konsensus ville se.

Det har vært kjent at Novo har slitt med å øke forsyningene av Wegovy, mens det nå kun er «introduksjonsdosen» av medisinen som er mangelvare i USA, ifølge Food and Drug Administration. Det meldes også at den realiserte prisen på Wegovy falt i Amerika.

Diabetes-salget, som inkluderer åtte ulike produkter, havnet på 50,18 milliarder mot ventet 49,33 milliarder. Ozempic stod for 28,875 milliarder som var litt lavere enn ventet 29,74 milliarder