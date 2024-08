Novo Nordisk-aksjen har på det laveste onsdag falt 20,6 prosent fra toppen på 1.033,20 danske kroner den 26. juni. Fallet er kommet etter at aksjen utviklet en hode-skulder-formasjon, med litt lave skuldre og en halslinje på 955-nivået. Da den ble brutt åpnet det for at aksje kunne falle til 882 kroner (danske).

Mange svakhetstegn

Etter et par korreksjoner opp fortsatte fallet, og tirsdag falt aksjen til 810,10 kroner på det laveste, før den sluttet på 848,70 kroner. Onsdag har aksjen dykket ned til 820 kroner på det laveste.

NOVO NORDISK: Aksjen har utviklet en hode-skulder-formasjon, og kan være i ferd med å utvikle en større med halslinje på 849-nivået. Chart: Tradingview / Finansavisen

Underveis i fallet er den tekniske støtten på 918-nivået, 886-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt blitt brutt. Tirsdag sluttet aksjen også så vidt under 849-nivået. Det er et kritisk nivå og kanskje halslinjen i en større hode-skulder-formasjon.

Hvis det er en større hode-skulder-formasjon under utvikling, kan det i så fall fremdeles ta en stund før høyre skulder er ferdig. Men ved et bekreftet brudd på den mulige halslinjen, kan det utløse et nytt, kraftig salgssignal. Det kan i så fall åpne for at aksjen kan falle til 666 kroner (danske). Ned nye 20 prosent fra onsdagens nivåer, og ned 35 prosent fra toppen.

Korreksjoner opp

Den positive undertonen i RSI-chartet ble brutt i midten av juli. Det kom etter at 50-nivået ble brutt. RSI dykket så vidt ned i et oversolgt område før RSI utviklet en ny, mulig positiv undertone. Fortsetter RSI å sette stigende bunner, og bryte tilbake over 50-nivået, er det ikke sikkert at aksjen faller videre.

Så lenge den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet fortsetter, kan eventuelle korreksjoner opp mot 918-nivået, og kanskje 940-nivået, bli forbigående.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.