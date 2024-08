Lytix stiger markant på Oslo Børs etter nye studieresultater

Lytix Biopharma melder at selskapets lisenspartner, Nasdaq-noterte Verrica Pharmaceuticals, har publisert svært gode resultater fra fase II-studiet i pasienter med hudkrefttypen basalcellekarsinom (BCC).

Nye resultater

Studiet har testet Lytix’ legemiddelkandidat LTX-315 (navngitt VP-315 i Verricas studie) i BCC-pasienter og viser, ifølge en børsmelding, 86 prosent total reduksjon i tumorstørrelse, 51 prosent av pasientene har fått fjernet hele tumoren og 71 prosent gjennomsnittlig reduksjon i tumorstørrelse hos pasienter med gjenværende tumorer.

Basert på fase II-dataene og markedsundersøkelse uttaler Verrica at Lytix' ledende legemiddelkandidat LTX-315 «har potensial til å bli brukt som en førstelinjebehandling».

Disse resultatene, fra en studie med 93 pasienter, viser også en gunstig sikkerhetsprofil uten alvorlige bivirkninger, ifølge selskapet.

– Dette er en viktig milepæl

– Vår legemiddelkandidat har potensial til å brukes alene eller i kombinasjon med kirurgi i tidlige behandlingsfaser og markerer et betydelig fremskritt for vår unike behandlingsteknologi. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med å kommersialisere vår kreftbehandling, sier Dr. Øystein Rekdal, adm. direktør i Lytix Biopharma.

I 2020 inngikk Lytix en global lisensavtale med Verrica Pharmaceuticals for å utvikle og kommersialisere LTX-315 for hudkreftsykdommer, foruten metastatisk melanom og Merkel celle karsinom. Verrica Pharmaceuticals er et USA-basert selskap som utvikler legemidler mot ulike hudsykdommer som krever medisinsk intervensjon.

Verrica Pharmaceuticals forventer å ferdigstille fase 2-studiet i andre halvdel av 2025. Det er planlagt et avslutningsmøte for fase II-studiet med amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) i løpet av første halvår 2025 for å kartlegge videre utvikling av LTX-315 i behandling av BCC.

Lytix Biopharma-aksjen stiger 28,3 prosent til 14,05 kroner på Oslo Børs.