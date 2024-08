Da vi analyserte Nykode Therapeutics-aksjen den 30. juli hadde aksjen stanget gjennom taket i den fallende trenden og opp mot den tekniske motstanden på 15,30-nivået og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Den stanget mot dette nivået fire dager på rad, men klarte ikke å bryte gjennom.

Ny all-time low

I tråd med teorien for slike utbrudd skulle topplinjen i den brutte trenden testes før den videre retningen kunne stakes ut. Aksjen korrigerte tilbake mot den brutte trenden, men det gikk mye verre enn det.

Aksjen dykket rett ned og 5. august falt den til ny all-time low på 11,73 kroner intradag, før den sluttet på 12,23 kroner. Dagen etter sluttet den på 11,84 kroner, mens det ble ny intradag lav på 11,60 kroner 8. august.

NYKODE THERAPEUTICS: Aksjen stanget gjennom taket i den fallende trenden, før den smalt ned til ny all-time low. Chart: Tradingview / Finansavisen

RSI smalt også rett ned og brøt 50-nivået. Den første positive undertonen i RSI-chartet ble også brutt.

Aksjen stanger nå gjennom 12,48-nivået og tester litt teknisk motstand på 12,80-nivået. Disse må brytes på stigende omsetning for å åpne for videre oppgang mot 13,20-nivået, taket i den fallende trenden og sterkere teknisk motstand på 13,80-nivået. I likhet med den tekniske motstanden på 15,30-nivået, kan denne også bli for sterk i første omgang.

Positiv undertone

RSI har snudd opp, og den lange positive undertonen forsetter, men selv om det åpner for at korreksjoner ned kan bli forbigående, er det ikke sikkert at et eventuelt fall stopper på eller over forrige bunn.

For å åpne for videre oppgang må både 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen brytes. Det vil i så fall signalisere økende stigningstakt og muligheter for videre oppgang i begge chartene.

Dette blir avgjørende

Fremdeles er det 200 dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske motstanden på 15,30-nivået som kan bli avgjørende for den videre utviklingen. Brudd opp kan åpne for videre oppgang mot neste tekniske motstand i området fra 16,60-nivået og opp mot 18,0-nivået.

Snur aksjen ned igjen og bryter den tekniske støtten på 12,48-nivået igjen, kan også bunnene fra forrige uke bli testet. Faller aksjen under de tidligere bunnene i forrige uke, er det nesten bunnløst i den fallende trenden.

