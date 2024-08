– Jeg tror oppfatningen hos folk flest er at vi har et godt helsesystem, men ventetidene er for lange for mange sykehusbehandlinger. En del av løsningen er å sørge for at sykehusene får konsentrere seg om de riktige tingene. Sykehusene får for mange henvisninger og tar imot flere pasienter enn ønskelig og nødvendig, og som kanskje ikke trenger sykehusbehandling. Det henger sammen med at primærhelsetjenesten er overbelastet. Jeg har snakket med flere leger, både avtalespesialister og i sykehus, som opplever dette. Befolkningen må lære å stole mer på egen vurdering. Mange trenger ikke å kontakte helsetjenesten for en forkjølelse eller hodepine. Vi har dokumentert at ungdommer som oppsøker lege for fraværsattest får en unødvendig økning i forskrivning av antibiotika.