Den danske vaksineprodusenten Bavarian Nordic stiger kraftig på København-børsen torsdag, dagen etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte mpox (tidligere apekopper) som en global folkehelsekrise for andre gang på to år.

Alarmen gikk som en følge av at den vanligvis milde virusinfeksjonen har spredt seg fra Den demokratiske republikken Kongo til nabolandene Burundi, Kenya, Rwanda og Uganda.

Les også Eli Lilly med etterlengtet gjennombrudd Legemiddelgiganten fikk i går godkjent sin nyeste medisin av det amerikanske legemiddeltilsynet.

– Trenger ordre

Bavarian Nordic produserer en mpox-vaksine som anbefales av WHO-eksperter. Selskapet mottok tirsdag en ordre på 175.000 doser fra European Health Emergency Preparedness and Response Authority (Hera), og har i tillegg donert ytterligere 40.000 doser.

Konsernsjef Paul Chaplin opplyser til Financial Times at produksjonen kan trappes opp til 2 millioner doser innen utgangen av året og 10 millioner innen utgangen av 2025 – dersom myndigheter begynne å legge inn bestillinger.

– Vi har kapasiteten, men trenger at folk legger inn ordre ganske kjapt, sier han.

Aksjen var opp 17 prosent på sitt høyeste torsdag formiddag, men har siden roet seg og stiger i 13.15-tiden 8 prosent til 241,10 danske kroner. På dette nivået er Bavarian Nordic priset til drøyt 18,8 milliarder danske kroner.

Les også Tar opp kampen med Novo Nordisk og Eli Lilly Roche fremskynder sine planer om anti-fedme-medisiner for å ta opp kampen med de to fedmegigantene Novo Nordisk og Eli Lilly.

Ny virusvariant

Kongo-utbruddet startet med spredningen av et endemisk virus, men ser med utviklingen av en ny variant ut til å spre seg lettere over større områder gjennom vanlig nærkontakt, inklusive seksuell kontakt.

– Oppdagelsen og den raske spredningen av en ny virusvariant i Kongo og naboland som tidligere ikke har meldt om mpox, samt potensialet for videre spredning innenfor Afrika og utover er svært bekymringsfullt, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

WHOs responsplan vil koste 15 millioner dollar til å begynne med, og organisasjonen sikter ifølge Reuters mot å appellere til donorer. Afrikas øverste folkehelseorgan erklærte tidligere denne uken mpox-krise etter å ha advart om spredning i et alarmerende tempo, med over 17.000 mistenkte tilfeller og over 500 dødsfall i år, hovedsakelig blant barn i Kongo.