Biden-administrasjonen sikrer avtale om å kutte legemiddelpriser

Avtalen innebærer medisiner for blant annet diabetes, hjertesvikt og blodpropper, opplyser Biden og Harris i en felles uttalelse.

De sier videre at avtalen vil spare eldre amerikanere for rundt 1,5 milliarder dollar, i tillegg til at amerikanske skattebetalere og føderale myndigheter vil spare rundt 6 milliarder dollar i forbindelse med helseforsikringsordningen Medicare.

Viktig sak for Biden

Biden-administrasjonen opplyser imidlertid ikke om hvor stort priskuttet er eller om hvor mye Medicare-brukere nå må betale for medisinene.

Over 67 millioner eldre og funksjonshemmede amerikanere dekkes av Medicare, som i fjor brukte rundt 50 milliarder dollar på å dekke kostnadene for de ti aktuelle legemidlene.

Blant dem er det blodfortynnende middelet Xarelto, samt diabetes-medisinene Jardiance og Januvia.

Avtalen har vært en viktig sak for Biden, som har jobbet med å lande den i lang tid. I august i fjor lovte den amerikanske presidenten at han skulle få på plass avtalen, som nå omtales som historisk.

Hyllet Harris

Biden valgte likevel å hylle Harris, og pekte på at hun var med på å presse gjennom lovforslaget som åpnet for avtalen ved bruk av sin avgjørende stemme i Senatet.

– President Biden og jeg vil aldri stoppe å kjempe for helse, velvære og økonomisk stabilitet for det amerikanske folk, sier Harris i uttalelsen.

Biden og Harris skal sammen presentere avtalen på et arrangement i Maryland torsdag. Harris ble tidligere i august bekreftet som Bidens erstatter i det kommende presidentvalget i november.

Arrangementet i Maryland blir deres første offentlige opptreden sammen siden de ønsket amerikanske statsborgere velkommen hjem etter fangeutvekslingen med Russland i starten av august.