Gi oss svenske tilstander for sykelønnsordningen

Debattinnlegg: Pål Lillebø, konsernsjef i Medco dinHMS

Jeg tror ikke den norske befolkningen er klar over hvor stort det er at LO faktisk har sagt ja til NHO til å diskutere sykelønnsordningen. Helt siden Sandman-utvalget for over 25 år siden sa at det var effektivt å kutte i sykelønnsordningen, har dette vært en het potet mellom partene. LO har jo sågar tidligere lovet generalstreik hvis sykelønnsordningen røres.

Pål Lillebø. Foto: Katrine Junke

Da blir det underlig når Rødt i Stavanger Aftenblad beskylder NRK for å ha en agenda når de rapporterer om forskjellene ikke bare i Norge og Sverige som nasjoner, men fra bedrifter som Bring og andre, at sykefraværet stort sett er dobbelt så høyt i Norge som i Sverige. Ifølge Navs statistikksjef blir sågar svenske statsborgere dobbelt så syke i snitt når de flytter over grensen til Norge for å arbeide. Da har det altså hverken noe med holdninger eller arbeidsledighet å gjøre.

Og hvordan er så den «forferdelige» svenske sykelønnsordningen forskjellig fra den norske? Jo, den første uken man er sykmeldt, og kun da, blir man trukket 20 prosent av lønnen (tilsvarende én dag av en fem dagers uke). Hvem hadde hatt problemer med å leve med det? Når vi vet hvilken fantastisk effekt det har hatt på nivået på sykmeldte i Sverige, skjønner jeg ikke hva vi venter på.

Nå er det på tide at vi tar i bruk alle grep for å få ned et galopperende høyt sykefravær som nasjonalt har nådd 7 prosent

For meg viser dette at hvis det koster meg litt å bli sykmeldt, en eneste dag med lønn, så tenker jeg meg om en gang ekstra om jeg faktisk er ordentlig syk. Mange som blir sykmeldte er jo det, men ikke alle. De som ikke er det, vil kanskje tenke seg om en ekstra gang. Det er jo det tallene fra Sverige viser.

Vi blir sykere og sykere

Det neste som skiller våre to land, er at det skal svært mye til for å være sykmeldt lenger enn 180 dager. Fastlegen må i så fall dokumentere og argumentere for at dette er riktig. I praksis ser man at dette da blir veldig sjelden. For svenske fastleger er det normalen at et sykefravær skal avsluttes innen 180 dager. I Norge går drøyt 10 prosent av de sykmeldte over fra å være 100 prosent sykmeldte dag 365 til 0 prosent sykmeldt dag 366. Man kan lite både om helse og økonomi dersom man tenker at dette er fordi man «plutselig» blir frisk på dagen etter ett år, og ikke det faktum at man dersom man fortsatt er syk, går ned i 60 prosent av lønnsnivået i arbeidsavklaringspenger (AAP) når man har hatt sykelønn i et helt år.

Når vi diskuterer sykelønn blir det fort veldig svart-hvitt. Jeg mener vi skal beholde alle gode, positive tiltak som er der i dag, lage en robust og god og kanskje noe mer forpliktende forlengelse av IA-avtalen, men at disse økonomiske incentivene kommer i tillegg. Sverige har brukt dem i en årrekke, og de fungerer. Nå er det på tide at vi tar i bruk alle grep for å få ned et galopperende høyt sykefravær som nasjonalt har nådd 7 prosent. For det har vi rett og slett ikke råd til som nasjon. Og svenskene har gått foran og vist oss veien.

