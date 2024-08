Eli Lillys behandling for tidlig Alzheimer forventes å bli avvist av Storbritannias National Health Service (NHS), skriver Reuters.

Det er National Institute for Health and Care Excellence (NICE) som avgjør hvilke medisiner som er tilgjengelige for helsevesenet (NHS), og ifølge kilder som er kjent med saken er det ventet at legemiddelet donanemab vil bli avvist.

Det er heller ikke ventet at NICE vil omgjøre avgjørelsen, ifølge den britiske avisen The Telegraph som var de første som omtalte nyheten.

Les også Eli Lilly overgår forventningene Legemiddelselskapet Eli Lilly leverte bedre resultat for første kvartal en analytikerne hadde spådd på forhånd.

Skuffet over Alzheimer-behandling

Meldingen kommer etter at helsemyndighetene i Storbritannia synes at prisen for en annen Alzheimer-behandling er koster for mye i forhold til hva man får igjen. Myndighetene mener legemiddelet lecanemabs har for høy kostnad og intensive overvåkningskrav for bivirkninger, som gjør at det ikke blir verdt det.

Lecanemab er den første behandlingen for Alzheimer som er lisensiert for bruk i landet og kan vise til at det bremser utviklingen av sykdommen, men stanser det ikke helt.

Donanemab skal visstnok være enda mer effektiv til å bremse utviklingen av Alzheimers, og er blitt hyllet som den beste medisinen mot sykdommen «noensinne» av forskere, ifølge The Telegraph.

Ting tyder likevel på den ikke vil bli godkjent i Storbritannia på grunn av bekymringer knyttet til bivirkningene. Legemiddelet er imidlertid godkjent for bruk i USA, skriver Reuters.

Avgjørelsen rundt donanemab skulle opprinnelig ha kommet i juli, samme tid som den ble godkjent for bruk i USA, men er blitt utsatt på ubestemt tid.