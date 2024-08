Fredag klokken 22.30 publiserte Aqua Bio Technology (ABT) halvårstall, som viste et resultat etter skatt på minus 18,8 millioner kroner av en omsetning på 61,1 millioner kroner.

Den 26. juni i forbindelse med fremleggelse av årsrapport var ABTs budskap følgende om forventet omsetning i 2024:

«Basert på omsetning første halvår 2024 tror vi selskapets omsetning ender på rundt 380-400 millioner kroner for 2024. Dette under forutsetning at d.d (due diligence red. anm.) forbehold fra styret i ABT løftes for 3D Innovation Nordic og Jetcarrier fra 1. juli. Skulle ABT lykkes med nye oppkjøp vil omsetningen for 2024 øke. Selskapet tror på økte synergier mellom selskapets datterselskaper som vi mener vil gi positive resultater for 2024», skrev selskapet i børsmeldingen.

– Vil dere fortsatt levere grønne tall i år?



– Under forutsetning av at styret løfter d.d-forbehold ref. over, står vi på dette, sier adm. direktør Håvard Lindstrøm.

Dundrende i minus

Aqua Bio Technology utvikler og kommersialiserer naturlige hudpleieprodukter. Det siste året har omsetningen vokst kraftig på grunn av oppkjøp. På samme tidspunkt i fjor var halvårsomsetningen 7,2 millioner kroner, mot 61,1 millioner kroner i år.

– I halvårsrapporten skriver dere at omsetningen på 12 måneders basis fra august vil være på rundt 250 millioner kroner. I juni guidet dere 380-400 millioner kroner for 2024. Har guidingen reelt sett blitt nedjustert?



– I halvårsrapporten inkluderer vi ikke d.d-forbeholdene nevnt over. Så svaret er nei. Vi står ved guidingen, sier Lindstrøm.