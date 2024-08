Legemiddelgiganten Pfizer har lansert en ny nettside, PfizerForAll, som lar pasienter bestille legemidler direkte fra selskapet i USA, uten å gå via apotek eller andre mellomledd, skriver Bloomberg.

Nettsiden kommer etter at selskapet har merket fallende etterspørsel etter sine Covid-produkter og forsøker nå nye måter å nå forbrukerne på.

Nettsiden tilbyr blant annet muligheten til å bestille vaksinasjonstimer, samt å gjennomføre virtuelle konsultasjoner med leger som kan skrive ut resepter på blant annet Covid-medisiner og migrenebehandlinger. Medisinene sendes deretter direkte til pasientenes hjem.

Følger Eli Lilly

Legemiddelkjempen hevder at de jobber innenfor det eksisterende systemet innen det amerikanske helsevesenet og samarbeider med et voksende nettverk av helseorganisasjoner for å lansere og utvikle PfizerForAll.

– Vi eksisterer for å levere gjennombrudd som forandrer pasienters liv, men det er bare effektivt hvis vi kan gi folk de medisinene de trenger når de trenger dem, sier konserndirektør Aamir Malik i Pfizer.

Denne direkte tilnærmingen til forbrukerne kommer etter at Eli Lilly i januar lanserte sin egen portal for direkte salg av legemidler. Eksperter mener dette kan være starten på en ny trend blant store legemiddelselskaper, som nå ser muligheten til å omgå fordyrende mellomledd som apotekene, som de mener reduserer inntektene deres og svekker pasienttilgangen, skriver Bloomberg.

Noen leger uttrykker imidlertid bekymring for pasientsikkerheten, da plattformer som disse ofte benytter telehelseforskrivere fremfor pasientenes fastleger som møter pasientene fysisk. Pfizer hevder på sin side at plattformen deres har innebygde kontroller for å forhindre uberettiget innflytelse, og at pasienter har muligheten til å velge ulike vaksiner og behandlinger fra andre legemiddelprodusenter på lik linje som Pfizers.

Salget ned 40 prosent på to år

Dette nye initiativet er også en del av Pfizers større strategi for å styrke sin egen merkevare. Under Super Bowl slapp legemiddelgiganten en minuttlang reklame som fremstiller selskapet som en drivkraft for vitenskapelig fremgang, akkompagnert av Queens «Don’t Stop Me Now» fra 1978-albumet «Jazz».

Ifølge Bloomberg kan Pfizer trenge en salgsboost etter å ha nådd en foreløpig topp i 2022 da selskapet nådde 100 milliarder dollar i omsetning. Til sammenligning fikk selskapet en omsetning på «bare» 58,5 milliarder dollar i fjor. For 2024 har Pfizer en guiding på mellom 59,5 og 62,5 milliarder dollar.

Hittil i år er Pfizer-aksjen opp nesten 38 prosent, og av de 28 analytikerne som følger aksjen er fordelingen på 50/50 mellom kjøps- og hold-anbefalingene, ifølge Bloomberg. Blant optimistene finner vi blant annet Jefferies, HSBC og Goldman Sachs som har satt kursmål på henholdsvis 35, 38 og 34, som tilsvarer en oppside på mellom 17 og 31 prosent.