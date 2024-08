Amerikanske Neurocrine Biosciences slapp onsdag resultatene av den etterlengtede fase 2-studien av sin schizofreni-pille NBI-568. Selskapet karakteriserte studien som vellykket, men aksjen får likevel en brutal mottakelse av Wall Street og stuper over 18 prosent i onsdagens førhandel.

Kursfallet skyldes ifølge Bloomberg at studien ikke kan måle seg med en lignende kandidat Bristol Myers Squibb kan få godkjent i USA i september.

Nyhetsbyrået karakteriserer forventningene til Neurocrine-studien som «høye» etter at to andre utviklere av schizofreni-behandling ble kjøpt opp sent i fjor. I desember kjøpte Bristol Karuna Theraputics for rundt 14 milliarder dollar, mens AbbVie sikret seg Cerevel Therapeutics for omkring 9 milliarder dollar.

Amerikanske mat- og helsemyndigheter (FDA) ventes å komme med sin Karuna-dom innen 26. september.

Første nyhet på 70 år?

Neurocrine planlegger å starte en større fase 3-studie i 2025, og vi snakker derfor om år innen en eventuell regulatorisk godkjenning foreligger. Får Bristol grønt lys for Karuna-kandidaten, vil Neurocrine derfor ligge bakpå i kappløpet om å tilby den første nye typen medisin for schizofreni på 70 år.

Godkjent behandling av den mentale lidelsen som kan gi hallusinasjoner og vrangforestillinger har i flere tiår stort sett fokusert på såkalte dopaminreseptorer. Men behandlingen har vært ineffektiv for mange, og har ifølge Bloomberg fulgt med bivirkninger.

Neurocrines NBI-568 er ifølge nyhetsbyrået en del av en ny klasse medikamenter rettet mot såkalte muskarinreseptorer, proteiner som modulerer hjernebaner som forstyrres hos schizofreni-pasienter. Medikamentene lover mer effektiv behandling og færre av bivirkningene i dagens behandling – som skjelvinger, stivhet, søvnighet og vektøkning.

– Signifikant reduksjon

Det San Diego-baserte biotekselskapets fase 2-studie nådde hovedmålet for den laveste doseringen på 20 milligram daglig.

Studien demonstrerte ifølge onsdagens pressemelding fra Neurocrine Biosciences «en klinisk meningsfull og statistisk signifikant reduksjon» sammenlignet med effekten av en placebo i den såkalte «Positive and Negative Syndrome»-skalaen. Skalaen brukes til å måle alvorsgraden i schizofreni-pasienters symptomer.

I utgangspunktet en positiv oppdatering, bortsett fra at den statistisk signifikante reduksjonen var større hos Karuna-kandidaten fra Bristol Myers-Squibb.

Bloomberg påpeker for øvrig at resultatene fra fase 2-studien av AbbVies Cerevel-kandidat ventes sluppet senere i år.