Liv Bente Romundstad, gynekolog og daglig leder i Spiren Fertilitetsklinikk (deleid av Volvat): – Eggfrys utført på riktig indikasjon er utvilsomt en god forsikring. Det har vært en stor bedring i fryseteknologien de siste årene som har medført bedre overlevelse av de eggene som fryses. Det viktige er at det gjøres en grundig vurdering i forkant slik at eggfrysing ikke blir en falsk hvilepute. Eggreservene reduseres med økende alder, og det er derfor viktig at det ikke oppmuntres til eggfrys hos de kvinnene som har for dårlige egg til at de kan gi en graviditet på et senere tidspunkt.

Anita Tunold, adm. dir. i Aleris Helse: – Nedfrysing av ubefruktede egg kan øke sjansene for å bli gravid på et senere tidspunkt, fordi man henter ut og oppbevarer sunne egg så tidlig som mulig.

Magnus Finset Sørdal, adm. dir. i Medicus: – Man skal være forsiktig med å bruke ordet forsikring, da det normalt innebærer at man garantert får noe igjen for pengene man betaler inn. Man kan ikke garantere noe innen biologien, men det er klart at om legen har gjort en vurdering og mener at eggkvaliteten på tidspunktet hvor eggene fryses ned er god nok til å gi barn, så er det et fantastisk virkemiddel for å øke sannsynligheten for å få egne biologiske barn om man fryser ned nok egg. Man stopper på én måte den biologiske klokken. Overlevelsesraten med moderne fryse- og tinemetoder er svært høy, og graviditetstraten er ikke mye dårligere enn vanlig prøverørsbefruktning med ferske egg. De fleste som fryser nok egg i rett alder vil kunne få barn med disse eggene, enten med donor eller partner.

Madeleine Engen, gynekolog og medgründer av CMedical Kvinnehelse: – Vi anbefaler eggfrysing som en forsikring for kvinner som ønsker å utsette graviditeten, spesielt for de mellom 25 og 35 år, etter dette reduseres generelt eggkvaliteten.

Jon Hausken, lege og daglig leder i Klinikk Hausken: – Hvis du er en ung frisk kvinne på 33 år trenger du kun ti egg på frys, så er det 90 prosent garanti for barn senere. Det er en særdeles smart ting å gjøre og en ganske god garanti. Det grunnes i at overlevelsesraten av eggfrys er en helt annen i dag enn den var tidligere.