Amerikanske Athira Pharma annonserte tirsdag at deres alzheimer-medisin fosgonimeton ikke oppnådde ønskede resultater. Medisinen, som ble testet på en gruppe med mild til moderat alzheimer, hadde ingen reduserende effekt på kognitive og funksjonelle evner til pasientene over den 26 uker lange testen.

– Dette var ikke resultatene vi håper på, sier Javier Martin, selskapets medisinske sjef.

Selskapet raser hele 77 prosent på New York-børsen onsdag, og drar med seg hele bioteksektoren nedover. Verdier i selskapet for over 100 millioner dollar har forduftet.



Resultatene markerer nok en fiasko for biotekfirmaet, som også i 2022 måtte melde om mislykkede tester. I 2021 måtte daværende sjef Leen Kawas forlate selskapet grunnet uriktigheter funnet i hennes doktorgradsforskning.

Kontroversiell metode

Athira Pharma har satset på en annen teknologi enn alzheimers-medisinen til giganten Eli Lilly, som for kort tid siden ble godkjent av Det Amerikanske Mat- og Helsetilsynet. I stedet for injeksjoner med monoklonale antistoffer, fokuserte deres medisin på en liten molekyle designet for å modulere et signalseringssystem kalt HGF/MET i kroppen.

De negative resultatene annonsert tirsdag markerer trolig slutten på den omstridte metoden for å behandle pasienter, skriver Marketwatch. Selv fastholder Athira at de ikke har gitt opp teknologien, og fremhever at fraværet av klinisk nedgang i placebogruppen, samt kort studieperiode, kan ha påvirket testen og medisinens effekt.

Kun et fåtall alzheimers-medisiner har fått tommelen opp fra Det Amerikanske Mat- og Helsetilsynet, inkludert Eli Lillys Kisunla og Eisai/Biogens Leqembi. Begge disse medisinene har imidlertid betydelige mangler og sideeffekter. Behovet for effektive medisiner er enormt, og over seks millioner amerikanere lider av sykdommen.

Trolig restrukturering

Etter tirsdagens fiasko spår flere analytikere at selskapet trolig vil trenge en restrukturering. Analytiker Paul Matteis i Stifel fremhever at «det er uklart hvordan veien fremover ser ut for selskapet». Selskapet har en annen medisin under utvikling, ATH-1105, for behandling av ALS.

Da selskapet presenterte tall i august, var det klart at selskapet hadde drøyt 90 millioner dollar i likvide midler ved utgangen av juni.