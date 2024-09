Pfizer-studie gir håp: Bedre livskvalitet for kreftpasienter

Pasienter med kreftkakeksi – en vanlig, livstruende tilstand som gjør at kreftpasienter mister appetitt og vekt – opplever forbedret kroppsvekt, muskelmasse, livskvalitet og fysisk funksjon etter å ha tatt i bruk Pfizers eksperimentelle legemiddel, hevder Pfizer.

Nye testresultater fra en fase 2-studie kan bane vei for at legemiddelet, et monoklonalt antistoff kalt ponsegromab, blir den første godkjente behandlingen i USA spesifikt for kreftkakeksi.

Rammer 9 millioner

Kreftkakeksi rammer rundt 9 millioner mennesker på verdensbasis, og 80 prosent av kreftpasientene som lider av den, forventes å dø innen ett år etter diagnosen, skriver CNBC.

– Til tross for antallet mennesker som lider av kakeksi, er det ingen tilgjengelige alternativer for oss for å hjelpe til med å behandle pasienter, sier professor Jeffrey Crawford ved Duke Cancer Institute.

– Disse funnene gir håp om at et banebrytende, målrettet behandling potensielt er i emning for våre pasienter, legger han til.



Pasienter med kreftkakeksi spiser ikke nok mat til å dekke kroppens energibehov, noe som gjør at fett og muskler svinner hen og gjør dem svake, slitne, og i noen tilfeller ute av stand til å utføre daglige aktiviteter.

Ifølge National Cancer Institute i USA kreftkakeksi defineres for øyeblikket som et tap på 5 prosent eller mer av kroppsvekten i løpet av de siste seks månedene hos kreftpasienter, sammen med symptomer som tretthet.

Symptomene kan gjøre kreftbehandlinger mindre effektive og bidra til lavere overlevelsesrater, hevder Pfizer.

Pfizer har ikke offentliggjort de estimerte inntektsmulighetene for legemiddelet, som potensielt kan bli godkjent for forskjellige bruksområder.

La på seg 5,6 prosent

Legemiddelselskapet presenterte forsøksresultatene på en kreftkonferanse i Barcelona lørdag, samme dag som studien også ble publisert i fagbladet «The New England Journal of Medicine».

Fase 2-studien inkluderte 187 deltagere med ikke-småcellet lungekreft, bukspyttkjertelkreft eller tykktarmskreft. Etter 12 uker viste pasientene som fikk den høyeste dosen, 400 mg ponsegromab, en vektøkning på 5,61 prosent sammenlignet med placebogruppen. Forbedringer ble også sett i appetitt, fysisk aktivitet og muskelmasse. Studien viste også få typer bivirkninger, med behandlingsrelaterte hendelser hos 7,7 prosent av pasientene, mot 8,9 prosent i placebogruppen, opplyser selskapet.

Pasienter som fikk 200 mg eller 100 mg fikk en vektøkning på henholdsvis 3,5 og 2 prosent sammenlignet med placebogruppen.

Ponsegromab er utviklet for å hemme GDF-15, som er assosiert med vekttap ved kakeksi. Pfizer planlegger å starte større studier i 2025 med mål om å få legemiddelet godkjent.



Pfizer har også en fase 2-studie med ponsegromab på med pasienter med hjertesvikt, som også kan lide av kakeksi.