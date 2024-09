Novo Nordisk faller etter studie om fedmepille

Novo Nordisk har kunngjort resultatene fra en fase 2a klinisk studie med monlunabant, som er en oral fedmemedisin. Novo kjøpte Inversago Pharmaceuticals i august 2023, som sto for den originale versjonen, INV-202.

Alle som brukte monlunabant i studien viste statistisk signifikant vekttap sammenlignet med placebo-gruppen.

Etter 16 ukers behandling med en dose på 10 milligram var gjennomsnittlig vekttap 7,1 kilogram fra en startvekt på 110,1 kilogram, noe som tilsvarer en nedgang på 6,45 prosent – i nedre sjiktet av Goldmans estimat på 6-10 prosent. Ved høyere doser var det begrenset ytterlig vektreduksjon.



I studien var de vanligste bivirkningene gastrointestinale, hvor de fleste opplevde mild til moderat symptomer. Det ble også rapportert milde til moderate nevropsykiatriske bivirkninger, hovedsakelig angst, irritabilitet og søvnforstyrrelser, ifølge rapporten.

Markedet reagerer med å sende Novo-aksjen ned 4,0 prosent til 862,7 danske kroner.

Indikerer potensialet

Novo forventer å starte en større fase 2b-studie om dosering og sikkerhetsprofilen til monlunabant, den nye studien har forventet oppstart i 2025.

«Resultatene fra fase 2a indikerer vektreduksjonspotensialet til monlunabant og at videre arbeid er nødvendig for å bestemme optimal dosering for å balansere sikkerhet og effektivitet,» sa Martin Holst Lange, adm. visepresident og leder for utvikling hos Novo Nordisk.

«Fedme er en kompleks sykdom med et betydelig udekket behov, og som en oral liten molekyl med en ny virkningsmekanisme, er monlunabant et av de nye prosjektene i vår pipeline med potensial for å behandle fedme,» sier Holst Lange.