– Da ønsker jeg å finne kutt som smerter minst mulig for befolkningen i Oslo. Dette er en prioritering som jeg mener er veldig god, sier han.

Vedtatt av Stortinget

Bakgrunnen for ordningen som finnes i Oslo, er en nasjonal utvidelse av tannhelsetilbudet som regjeringen har vedtatt etter press fra SV i budsjettforhandlingene de siste årene.

De som er i alderen 21–24 år har nå en lovfestet rett til «nødvendig tannhelsehjelp». Kommunene får penger av staten i form av de frie midlene for å levere dette tilbudet.

For Oslos del er det snakk om 75,5 millioner kroner i året til denne aldersgruppen, men nå vil byrådet heller bruke 37 millioner kroner av denne potten til andre formål.

Vil kutte etterslepet

På sikt skal også 25- og 26-åringene få samme rettigheter nasjonalt, har regjeringen varslet.

Oslo kommune kompenseres allerede med 40 millioner kroner i året for å også gi denne gruppen et tilbud, men disse pengene vil byrådet i sin helhet heller bruke på andre ting.

Korkunc sier han vil prioritere 13.000 barn og ungdommer som i august ventet på å få time til tannbehandling i Oslo.

– Målet vårt er å få ned etterslepet for spesielt barn og ungdom. Det er en av de viktigste gruppene. At en treåring lærer seg gode vaner tidlig, er mye viktigere enn at man kan ha litt plakk og ha noe gule tenner som 22-åring, sier han.

– Galskap

Korkunc mener at det forrige Oslo-byrådet var så ivrige på å innføre SVs nasjonale politikk, at de i praksis ga 21-24-åringene mer enn de hadde rett på.

– Ordningen i Oslo har vært helt vill.

Han rister på hodet.

– Private tannleger har kunnet ta inn hvem som helst. De sender en faktura, og vi vet ikke om vedkommende har rett på behandlingen en gang. Og så har kommunen bare blitt nødt til å betale for det.

– Da vi fikk se denne galskapen, gjorde vi vårt for å avslutte det.