JP Morgan: Kan bli lavere salg enn forventet

Slankemedisinene har gitt Novo Nordisk en voldsom medvind det siste året. Nå ser det ut som hypen er i ferd med å bremse, skriver Bloomberg.

Idag faller aksjen over 3 prosent. Det er 7 måneder siden kursen var like lav, som betyr at den enorme kursoppgaven i år er i ferd med å forsvinne.

Kan bli lavere salg

Kursfallet etter at en analytiker fra JP Morgan uttalte at den danske legemiddelgigantens resultater for tredje kvartal kan gi lavere salg enn forventet for slankemedisinen Wegovy.

Stadig flere nyheter om nye konkurrenter bidrar til å svekke investeringsgrunnlaget til vekttap- og diabetesmedisinene Wegovy og Ozempic, mener Sydbank.

Mens Novos kurs har knekket nedover, holder kursen seg til hovedkonkurrenten Eli Lilly seg stabilt høy. Eli Lillys medisiner Mounjaro og Zepbound har fått en gradvis bedre momentum i salget etter at de kom på markedet.

Det er derfor knyttet stor spenning til Wegovy-salget i tredje kvartal for Novo Nordisk etter at de skuffet i andre kvartal.