Eli Lilly tjener store penger på sine diabetes- og slankemedisiner. I andre kvartal fikk selskapet et resultat etter skatt på 3 milliarder dollar av inntekter på 11 milliarder dollar. Samtidig ble prognosen for inntektene i helåret 2024 høynet med 3 milliarder dollar til 45,4-46,6 milliarder dollar.

Senker terskelen?

I et intervju med Financial Times røper konsernsjefen David Ricks at Eli Lilly jobber med å utvide markedet for såkalte GLP-1-medisiner (glukagonlignende peptid-1). Denne medisingruppen oppfører seg som GLP-1, et hormon som produseres naturlig i kroppen og regulerer blodsukkernivåer og appetitt.

POPULÆR: Eli Lillys slankesprøyte Zepbound. Foto: Bloomberg

– Kanskje BMI-grensen på 27 som vi bruker i Nord-Europa og USA for deltakelse i studiene, er upassende. Kanskje vi burde bruke en BMI på 25. På lang sikt, bør vi se på bevaring av helsen? Kanskje vil vi gjøre det, sier Ricks, med henvisning til at BMI-skalaen setter grensen mellom normalvekt og overvekt ved 25.

Studiene av Eli Lillys ukentlige slankesprøyte Zepbound og deres eksperimentelle slankepille orforglipron inkluderte pasienter som ifølge BMI-skalaen lider av fedme (fra 30 og oppover) eller dem med en BMI på 27 og over som hadde en vektrelatert helsekomplikasjon.

Tidenes marked?

Ricks hevder overfor avisen at det kan være grunn til å senke terskelen, særlig for orforglipron som gir mer moderat vekttap.

– Det er mulig medisinene kan gis til personer med en BMI under 25, klassifisert som normalvektige, men som har en BMI på 24,9 og vil unngå diabetes, vaskulær demens eller står overfor en økt risiko for slag, sier han til Financial Times.

Prognoser fra Goldman Sachs har vist at såkalte GLP-1-medisiner kan bli tidenes mest populære gruppe av medisiner med en årlig omsetning som potensielt topper ut på rundt 130 milliarder dollar. Globalt lider 890 millioner voksne mennesker av fedme, og ytterligere 1,6 milliarder klassifiseres som overvektige.