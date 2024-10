Biotek-aksje bykser opp etter gladmelding

Biotekselskapet Circio Holding skyter opp på børsen torsdag etter å ha presentert en plattform for sirkulær RNA.

Circios teknologi, circVec, er ifølge børsmeldingen en metode som kan gi bedre resultater enn dagens standard for genterapi, mRNA, ved å bruke RNA. Teknologien kan lage proteiner mer effektivt både i laboratoriet (in vitro) og i levende organismer (in vivo), heter det i børsmeldingen.

Teknologien er testet på mus og skal ha produsert proteiner 15 ganger mer effektivt enn den vanlige mRNA-teknologien.

I 13-tiden er aksjen opp 42,9 prosent, til 0,90 kroner. Aksjen er imidlertid ned nesten 90 prosent hittil i år.

«Circio fortsetter å bygge momentum med den unike og kraftige circVec-plattformen. Vi valgte å presentere på det prestisjetunge ESGCT-møtet for å dele våre nyeste resultater, da det ga en flott mulighet til å vise frem teknologien vår for et bredt publikum innen livsvitenskap og akademia», sa Dr. Thomas B. Hansen, CTO i Circio. «circVec overgår mRNA-basert uttrykk betydelig både in vitro og in vivo og har potensial til å tilby betydelig forbedring over dagens ledende genterapitilnærminger.»