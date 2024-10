Helseforetak sier opp avtale med bemanningsbyrå: – Totalt uakseptabelt

– Vi anser dette som totalt uakseptabel opptreden fra bemanningsbyrået og et alvorlig brudd på rammeavtalens bestemmelse om forbud mot rekrutteringshenvendelser til medarbeidere i helseforetakene. De regionale helseforetakene har derfor besluttet å si opp avtalene med bemanningsbyrået, sier Hilde Christiansen i en pressemelding.

Hun er direktør i Helse vest og leder for de regionale helseforetakenes styringsgruppe for avtalene.

Avtalen med det ikke-navngitte bemanningsbyrået startet 1. oktober. Bemanningsbyrået skal levere vikarer som legespesialister, psykologspesialister og annet helsepersonell til de fire regionale helseforetakene.

De regionale helseforetakene er Helse nord, Helse Midt-Norge, Helse vest og Helse sør-øst.

Ringte Haukeland-overlege

Bergensavisen skrev i forrige uke at overlege og gynekolog Mette Løkeland-Stai hadde blitt oppringt av bemanningsbyrået mens hun var på jobb på Haukeland sykehus og ble forsøkt rekruttert.

I pressemeldingen skriver styringsgruppen at de også tidligere har gjort tiltak for å stoppe forsøk på direkte rekruttering av medarbeidere i helseforetakene. I oktober 2022 sendte Christiansen et brev til alle bemanningsbyråer med avtale om levering av vikarer etter å ha blitt gjort kjent med aggressive rekrutteringstiltak.

Byråene ble informert om at foretakene ville si opp eller suspendere avtalene hvis de avdekket nye tilfeller.

Velger streng reaksjon

– Vi er nå blitt gjort kjent med nye tilfeller av direkte kontakt med medarbeidere i helseforetakene. For å forebygge at våre medarbeidere ikke får være i fred i arbeidstiden eller på sin fritid, velger vi derfor en så streng reaksjon som oppsigelse, sier Christiansen.

Avtalen som nå sies opp vil opphøre fra 24. november i år.