I en analyse fra Nordea skriver analytiker Ludvig Lundgren at ArcticZymes' nylige innlevering av en Drug Master File (DMF) til det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet for selskapets hovedprodukt, SAN, kan posisjonere dem fordelaktig i det markedet for rensing av virale vektorer.

Analysefakta Aksje: ArcticZymes Tecnhologies

Meglerhus: Nordea

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 23 (23)

Analytikeren påpeker at selskapets segment Molecular Tools viser økt vekst etter en nedgang etter Covid-19, og drar nå nytte av mer stabile laboratorierutiner innen kloning og sekvensering.

Lundgren vurderer imidlertid konkurransen som en risiko, særlig med muligheten for produktlanseringer fra Sigma-Aldrich.

På bakgrunn av en utsettelse av forventet salg fra SAN innen GMP, nedjusterer Nordea salgsestimatene for 2024-2026. Analytikeren velger å opprettholde kjøpsanbefalingen, samtidig som han nedjusterer kursmålet fra 26 til 23 kroner.

Mandag formiddag omsettes aksjen for 17,04 kroner, opp 2,0 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.