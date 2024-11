I en ny analyse fra Arctic Securities skriver analytiker Christian Olsen Nordby at Aker BioMarine er godt posisjonert for 2025. Samtidig velger han å senke EBITDA-estimatet for 2024 med fire prosent etter en driftsstans ved Houston-anlegget.

Analysefakta Aksje: Aker BioMarine

Meglerhus: Arctic Securities

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 79 (80)

For 2025 og 2026 reduseres EBITDA-estimatet med henholdsvis fem og tre prosent, hovedsakelig på grunn av økte kostnader ved hovedkontoret. En potensiell salgsprosess for Understory Protein og Aion kan likevel skape verdi for aksjonærene, og Arctic Securities påpeker at en strategisk gjennomgang av dette pågår.

Arctic Securities gjentar sin kjøpsanbefaling på Aker BioMarine, men nedjusterer kursmålet fra 80 til 79 kroner på grunn av høyere netto rentebærende gjeld.

Hovedsegmentet HHI vurderes til 68 kroner pr. aksje, basert på 12 ganger forventet EBITDA for 2025, mens de øvrige segmentene CHB og Emerging Business vurderes til henholdsvis 13 og fire kroner pr. aksje.

Mandag omsettes Aker BioMarine-aksjen for 48 kroner, opp 0,2 prosent.

Arctic Securities var tilrettelegger i forbindelse med den nylige obligasjonsutstedelsen til Aker BioMarine.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.