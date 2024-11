Nei, det er altså ikke snakk om den amerikanske TV-serien, men et norskutviklet medtech-selskap som nå tar steget ut i markedet. Care Safety Innovations (CSI) har utviklet en ny teknologi som skal gi tryggere og mer effektiv hjemmeomsorg. Hovedproduktet i satsingen, Vita Carer Companion (VCC), er en sky- og AI-basert digital plattform som helsepersonell kan bruke på mobile enheter ute i felt.

Med smartfunksjoner som sanntidskommunikasjon, GPS-sporing, AV-opptak og transkripsjon skal plattformen blant annet redusere den administrative byrden til helsepersonell og gi pårørende fullt innsyn i hva som foregår i pleieprosessen.

Teknologien lar pleiere fokusere mer på pasienten ved å automatisere oppgaver som ikke er direkte pasientrettet. Adm. dir. i CSI, Hans-Henrik Merckoll

– Teknologien lar pleiere fokusere mer på pasienten ved å automatisere oppgaver som ikke er direkte pasientrettet, sier CSIs administrerende direktør, Hans-Henrik Merckoll, som nylig forlot toppsjefstillingen i IBM Norge og nå leder satsingen.

Støtte i felt

Som et eksempel trekker Merckoll frem en pårørende til en dement mor som vil kunne få et enklere liv med denne teknologien.

– Hun trenger ikke lenger være fysisk til stede for å få informasjon om moren. Hun vil få sanntidsoppdateringer og rapporter umiddelbart digitalt, sier han.

I styret: Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, er styremedlem i CSI. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Teknologien gir nemlig et innblikk i hva som skjer i pasientens hjem under et pleiebesøk.

– Pleieren kan benytte GDPR-regulert film- og lydopptak og motta støtte digitalt fra eksterne sykepleiere via video til å for eksempel stille en diagnose, sier Merckoll.

Alt som skjer under besøket registreres digitalt, og etterpå opprettes en besøksrapport ved hjelp av transkripsjon, noe som eliminerer behovet for manuell rapportskriving. Rapporten lastes så opp i skyløsningen, slik at også pårørende har tilgang.