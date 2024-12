Fredly kjøper seg inn i biotek-aksje

Exact Therapeutics har fått Arne Fredly på eiersiden, ifølge aksjonærtjenesten Holdings.

På tirsdag ble det gjort en emisjon i Exact som endte i et kursfall på hele 33,3 prosent. Emisjonskursen ble gjort til 15 prosent rabatt på gjennomsnittlig børskurs de seneste tre månedene, og det ble hentet 145 millioner kroner i frisk kapital via 21.588.645 nye aksjer og 13.364.041 warrants.

Emisjonen var garantert av blant andre Canica, Sundt og Investinor.

Gjennom Apollo Asset kjøpte Arne Fredly 1.187.639 aksjer og fikk med det en eierandel på 3,7 prosent. Aksjen er fredag ettermiddag ned til 3,80 kroner, som tilsvarer en posisjon på 4,5 millioner kroner for Fredly.

Amerikansk gigant i ryggen

Exact Therapeutics ble opprinnelig spunnet ut av GE Healthcare. Men nå gjør GE Healthcare comeback i det norske biotekselskapet. GE legger nær 80 millioner kroner på bordet i emisjonen, skrev Finansavisen på mandag. GE tegnet for 7 millioner dollar i emisjonen og skal ha plass i styret i selskapet.

Formålet med emisjonen var å finansiere hele fase 2-studien i bukspyttkjertelkreft. I starten av 2026 vil Exact ha de første signalene på om det fungerer. Studien avsluttes i 2027.

– Vi inngår et strategisk samarbeid om kreft i buken. GE Healthcare skal være medisinsk utstyrsleverandør til dette området. Interessant nok har GE Healthcare et samarbeid med Novo Nordisk innenfor diabetes, så vi er stolte, sa adm. direktør Per Walday i Exact.

– Vi har hatt et samarbeid med GE Healthcare helt siden virksomheten ble spunnet ut, men nå får de skin in the game igjen ved at de investerer, la han til.