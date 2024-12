Milliardbot til McKinsey for medisinskandale

Konsulentselskapet McKinsey har inngått et forlik med amerikanske myndigheter, og betaler en bot på 650 millioner dollar, drøyt 7,25 milliarder norske kroner. Det melder flere amerikanske medier.

Forliket angår konsulentselskapets rolle i den såkalte Opioid-krisen i USA. Salg av avhengighetsskapende medisiner har seneste to tiårene krevd over 600.000 liv, og rammet flere millioner amerikanere.

En av de sentrale aktørene var selskapet Purdue Pharma, som produserte medisinen OxyContin. Selskapet ble i 2020 dømt til å betale 8,3 milliarder dollar i bøter og erstatninger. Selskapet, som var eid av den svært kontroversielle Sackler-familien, ble siden lagt ned.

McKinsey var i 15 år rådgiver for Purdue Pharma, der de jobbet aktivt for å øke salg av OxyContin. Konsulentselskapet mottok betalinger på 94 millioner dollar for rådgivningen frem til 2019, ifølge Financial Times.

OxyContin har kostet det amerikanske samfunnet billioner av dollar, og har gjort millioner av mennesker avhengige. Keith Srakocic / AP / NTB

Satset på sårbare pasienter

I forliket heter det at McKinsey tar ansvar for sin rolle i krisen. Aktor skriver at dette inkludere å «bevisst konspirere med Purdue Pharma og andre rundt å støtte opp om feilmerking av reseptbelagte legemidler».

«McKinsey var kjent med risikoene og farene tilknyttet OxyContin, men valgte likevel å fortsette samarbeide med Purdue Pharma for å øke salget av legemiddelet», skriver påtalemyndighetene.

Selskapet skal ha aktivt utarbeidet en strategi for å treffe brukere som ville kreve mest mulig ekstra medisiner, som resulterte i «usikre, ineffektive og medisinsk unødvendige» resepter.

Selv sier McKinsey at deres arbeid er en «dypgående anger» for selskapet. I fjor inngikk selskapet nok et forlik, den gang med helseforsikringsselskaper og bedriftsfordelsplaner, på 78 millioner dollar. Før fredagens dom har selskapet samlet betalt 600 millioner dollar for å løse søksmål tilknyttet opioidkrisen.