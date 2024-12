Ultimovacs slår seg sammen med Zelluna og henter 52 millioner kroner. Samtidig går sjefen på dagen

Ultimovacs har inngått en avtale med Zelluna Immunotherapy om å slå de to selskapene sammen til én enhet. Fremover vil selskapet hete Zelluna ASA.

Selskapet vil samtidig hente 51,7 millioner kroner i en rettet emisjon, til 2,60 kroner per aksje. Det er 8 prosent over tirsdagens sluttkurs på 2,40 kroner.

Emisjonen har sterk støtte fra eksisterende aksjonærer som sikrer hele beløpet. Det inkluderer Ultimovacs-aksjonær Bjørn Rune Gjelsten og Zelluna-aksjonær John Fredriksen samt Radforsk og Sundt-familien som er på eiersiden av begge selskapene.

Når denne emisjonen er fullført, vil det gjennomføres en reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjonærer i begge selskaper som ikke tok del i den rettede emisjonen. I reparasjonsemisjonen tilbys 3,85 millioner nye aksjer til 2,60 kroner aksjen.

Avgjørende øyeblikk

Med beløpet hentet fra emisjonene, skal selskapet være fullfinansiert frem til andre kvartal 2026.

– I dag markerer et avgjørende øyeblikk for Ultimovacs og Zelluna, som gir den største muligheten til å maksimere aksjonærverdien, kommenterer styreleder og Radforsk-sjef Jónas Einarsson.

Fusjonen er basert på en verdsettelse av Ultimovacs til 89,5 millioner kroner (2,60 kroner per aksje), og Zelluna til 384,8 millioner kroner, før kapitalinjiseringen.

Som et ledd av transaksjonen, vil selskapet utstede 147,9 millioner nye aksjer til eksisterende aksjonærer i Zelluna. Radforsk er største eier med 15,1 prosent av aksjene, mens John Fredriksens Geveran Trading kontrollerer 14,2 prosent.

Sjefen erstattes

Ultimovacs-sjef Carlos de Sousa forlater samtidig selskapet på dagen. Han erstattes av Hans Vassgård Eid frem til transaksjonen er fullført. Sjefen for det nye selskapet vil være Zelluna-sjef Namir Hassan, mens Vassgård Eid blir finansdirektør.

Styreleder for det nye selskapet blir investeringsdirektør i Radforsk Anders Tuv.

– Selskapene slår seg sammen på det perfekte tidspunkt, og tillater at Zellunas verdensledende celleterapi kan testes på kreftpasienter. Selskapet vil benytte Zellunas etablerte plattformbygningsteam til å bidra med å oppnå det fulle potensialet til Ultimovacs' MultiClick-plattform, sier Hassan.

Stupte på mislykket studie

Ultimovacs fløy høyt på biotek-boblen gjennom coronapandemien, men det smalt i mars da selskapets lovende kreftstudie ikke leverte som ventet. Aksjekursen dundret ned over 90 prosent på en dag og påførte aksjonærene milliarder i papirtap.

Den som tapte mest, var Bjørn Rune Gjelsten. Gjelsten gikk tungt inn i Ultimovacs etter at faren ble syk og er største aksjonær i biotekselskapet. Dagen før den nedslående nyheten satt han med aksjeverdier for 772 millioner kroner. Så gikk parpirverdier for 703 millioner opp i røyk.

Siden har aksjen fortsatt å falle, og fasiten for året er en nedgang på hele 98 prosent. Aksjonærene har imidlertid fått en etterlengtet opptur den seneste måneden, med en oppgang på 35 prosent.