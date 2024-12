Aqua Bio Technhology-datter 3D Innovation Nordic har inngått en intensjonsavtale knyttet til de største kjedene i Tyskland, Østerrike, Sveits og UAE.

Avtalen har en verdi på 250 millioner kroner over 5 år, og er den største avtalen selskapet har inngått noensinne.

Avtalen er inngått med en større tysk grossist, som får 5 års eksklusivitet knyttet til flere av 3D sine produkter i de fire landene. Avtalen som nå er ifølge selskapet inngått er rettet mot flere av de største kjedene i Tyskland, noe som gjør at potensialet er vesentlig større.

– Dette er en betydelig og potensielt historisk stor avtale for Aqua Bio Technology. Den viser at strategien om at målrettede og gode oppkjøp for distribusjon bærer frukter. Videre er potensialet i avtalen vesentlig større enn dette. Vi snakker tross alt om en avtale som er på mer enn 10 ganger omsetningen Aqua Bio Technology hadde i hele 2023, sier Aqua Bio Technology-sjef Fredrik William Henriksen.

Non-food er en kategorisering for produkter, som blant annet selges i dagligvare, men ikke er matvarer.