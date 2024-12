Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) rapporterte at mangelen på hovedingrediensen tirzepatid i Eli Lillys slankemedisin Zepbound og diabetesmedisinen Mounjaro er over, melder CNBC.

Den aktive ingrediensen til Novo Nordisks tilsvarende produkter, semaglutid, er fortsatt på tilsynets knapphetsliste. Dette til tross for at FDA annonserte tidligere denne måneden at alle doser av medisinene nå er tilgjengelige.

Eli Lilly-aksjen er opp 27,6 prosent hittil i år og handles torsdag for en pris på 755,8 dollar pr. aksje. Novo Nordisk er kun opp 6,61 prosent så langt i 2024.

Knuser Novo Nordisk

Den 4. november delte Eli Lilly resultater fra et studie hvor de to rivaliserende slankemidlene Zepbound og Wegovy ble sammenlignet med hverandre. Fasit viste at personer som tok Zepbound gikk ned flere kilo enn de som brukte Wegovy.

Ifølge studiet gikk pasienter på Zepbound ned 22,8 kg i gjennomsnitt etter 72 uker, mens de som fikk Wegovy kun gikk ned 15 kg. Dette gir 47 prosent større vekttap for de som brukte Zepbound over Wegovy.

Den amerikanske utfordreren til Novo Nordisks Wegovy ble nylig lansert for salg i Norge i november i år. Prisen på slankemedisinen Zepbound ligger på rundt 41.000 kroner i året, mens danskenes Wegovy koster rundt 36.000 kroner i året.