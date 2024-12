(Saken oppdateres)

Novo Nordisk-aksjen raste først over 27 prosent, som var det største fallet i selskapets historie. Fallet har siden dempet seg noe, til rundt 18 prosent. Novo-aksjen omsettes klokken 13.13 for 608,7 danske kroner.

Konkurrent Eli Lilly er opp rundt 4,5 prosent i førhandelen i USA.

Novo har delt resultatene fra studien av dets nye slankemedisin CagriSema. Studien har vart i 68 uker og viser en vektreduksjon på 22,7 prosent i gjennomsnitt hos dem som tok CagrisSema sammenlignet med dem som ikke fikk. 40,4 prosent av pasientene som fikk CagriSema fikk et vekttap på 25 prosent eller mer etter de 69 ukene.

Resultatene er altså bak forventningene. Novo Nordisk har tidligere uttalt at det forventet at CagriSema ville hjelpe brukerne til å oppnå en vektreduksjon på minst 25 prosent, i motsetningen til fasiten på 22,7 prosent. Goldman ventet 27–28 prosent, DNB, SEB, Nordea og Carnegie ventet alle minst 25 prosent.



– Fortjent at den faller

– Det er litt begrenset hva man vet, men det er fortjent at den faller. Resultatet fra studien var svakere enn både selskapet og markedet håpet på, sier porteføljeforvalter i DNB Asset Management, Hans Marius Ludvigsen.

UNDRER: Hans-Marius Lee Ludvigsen i DNB stusser over hvorfor kun 57 prosent i Novo-studien nådde maks dosering. Foto: Iván Kverme

Han påpeker at kun 57 prosent av deltagerne i studien nådde maks dosering, og at da vil folk starte å stille seg spørsmål om hvorfor det er sånn.

– Nå må Novo Nordisk i gang med et nytt studie, hvor de har et forskningsdesign som tydeliggjør effekten av CagriSema, sier Ludvigsen.

– Reprising av risiko

Finansavisens aksjekommentator, Karl Johan Molnes, sier at det danske markedet allerede befinner seg i et «bear market», og at det forsterker effekten av negative nyheter.

– Børsen reagerer mye sterkere på negative nyheter enn når man er i en stigende trend, sier Molnes.

– I tillegg er helsesektoren den svakeste sektoren globalt. Novo Nordisk er også utsatt for toller og risiko når de skal eksporterte til USA. Dette er en reprising av risiko.

– Det betyr ikke at Novo Nordisk og Eli Lilly mister sitt duopol, sier Molnes.

NOVO NORDISK: Danskenes storhet fallet stort. Foto: Dreamstime

Morten Larsen i ABG Sundal Collier mener fallet på opp mot 20 prosent er hardt, men ikke langt fra man fryktet dersom CagriSema-studien ville gå dårlig.