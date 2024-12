Mangione ble bedt om å ta stilling til den elleve punkter lange tiltalen som omfatter tre drapstiltaler, deriblant drap som terrorhandling. Der erklærte han seg ikke skyldig,

I rettssalen i 13. etasje i tinghuset på Manhattan ble Mangione fulgt inn med et stort politioppbud rundt seg. Han svarte rolig og behersket inn i mikrofonen da han ble spurt om hvordan han stilte seg tiltalen.

Hvis han blir dømt, risikerer han en maksimumsstraff på livsvarig fengsel uten mulighet for prøveløslatelse. Mangiones forsvarer Karen Friedman Agnifilo har ikke ønsket å kommentere saken.

Det er andre gang 26-åringen møter i retten i New York siden han ble pågrepet på et gatekjøkken i Altoona i Pennsylvania fem dager etter drapet på Thompson. Helseforsikringstoppen ble skutt og drept 4. desember utenfor et hotell midt på Manhattan der selskapet hans var samlet til en investorkonferanse.

Protester til støtte for Mangione

Uten for rettslokalene hadde en mindre gruppe mennesker mandag møtt opp i den bitende New York-kulden. De uttrykte sin støtte til mannen som står i fare for å bli dømt til en knallhard fengselsstraff.

En av de oppmøtte holdt opp en plakat til støtte for den tiltalte for hvor det sto «nekte», «forsvare» og «avsette», de samme ordene som var risset inn i patronhylsene funnet på drapsstedet.

Flere amerikanere ser på Mangione som en helt for det som angivelig er hans oppgjør mot helseforsikringsnæringen i landet.

Ordene på hylsene minner flere om en bok som er svært kritisk til forsikringsindustrien, og Mangione er blitt hyllet i noen sirkler. Det har kommet inn mer enn tusen donasjoner til en innsamlingsaksjon på nett for å dekke advokatutgiftene hans.

Ethvert forsøk på å bortforklare drapet er «avskyelig», sier New Yorks politisjef Jessica Tisch.

– Det er ikke noe heroisme i det Mangione gjorde. Vi hyller ikke drapsmenn og vi gjør ikke stas på drap på noen som helst.

Les også Toppsjef skutt og drept på åpen gate Brian Thompson, adm. direktør for UnitedHealthcare, ble skutt og drept onsdag.

Ble fløyet inn med helikopter

Mangione gikk med på å bli utlevert fra Pennsylvania til New York. Flere har reagert på scenene som fulgte da han ankom Manhattan. Der ble han møtt av en flokk med bevæpnede politifolk i tillegg til New Yorks ordfører Eric Adams.

– De behandler ham som om han er en slags politisk fôr, et slags skue. Han er ikke et symbol, han er en som har rett til en rettferdig rettergang, sa forsvarer Karen Friedman Agnifilio.

I tillegg til anklagene i delstaten New York, står Mangione også overfor en føderal straffesak med fire tiltalepunkter. Her anklages han for forfølgelse og drap på Thompson. Han har ennå ikke blitt bedt om å ta stilling til disse anklagene.

De føderale anklagene åpner for dødsstraff dersom statsadvokatens kontor på Manhattan bestemmer seg for å legge ned påstand om det.