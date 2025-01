I meldingen kommer det frem at reduseringen av styreplasser er et tiltak for å få ned kostnadene i selskapet. Nykode har mål om å redusere den årlige kostnadsbasen med 20 millioner dollar som tilsvarer omtrent 226 millioner kroner. Selskapet kommuniserer at et slik kostnadskutt vil sørge for at de har nok penger til å drifte selskapet i hvert fall frem til 2030.

I det nye styret vil en finne Martin Nicklasson som er styreleder, Harald Arnet, Elaine Sullivan, Anne Whitaker og Christian Åbyholm.

Det opplyses om at de øvrige styremedlemmene har trukket seg. Dette gjelder Bernd R. Seizinger, Birgitte Volck, og Einar J. Greve.

Blodrødt

Reisen til Nykode i børsåret 2024 er alt annet enn god. Med en utvikling på minus 85 prosent i år har kursen falt fra 19,9 kroner aksjen første januar til 3,03 kroner per aksje i skrivende stund. Nykode har lenge vært svært populær aksje blant finanskjendisene som har gått på store tap.