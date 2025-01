Det gjør at innretningen er blitt kalt blodprøvenes Nespresso-maskin. Resultatet fremkommer automatisk i løpet av to til ti minutter, avhengig av analysens kompleksitet.

BioMérieux er notert på Paris-børsen med 12,6 milliarder euro i markedsverdi.

– SpinChips banebrytende teknologi kompletterer vårt tilbud og styrker vår tilstedeværelse i segmentet for bruk på stedet-diagnostikk, sier Pierre Boulud, adm. direktør i bioMérieux.

Selskapet ble startet i 1897 av Marcel Mérieux, som var assistent til den kjente vitenskapsmannen Louis Pasteur. I dag beskrives selskapet som en verdensledende aktør innen in vitro-diagnostikk.

INVESTOR: Christen Sveaas. Foto: Per Martin Norli

– Viktig bidragsyter

Salget er et etterlengtet gjennombrudd for Investinor. Det statlige investeringsselskapet har mål om årlig avkastning på 10 prosent, men leverte null avkastning fra 2008 til 2021, og i 2022 og 2023 endte avkastningen på minus 22,7 og 8,5 prosent.

Investinors rolle blir spesielt fremhevet av styreleder Åse Aulie Michelet.

– Denne transaksjonen reflekterer de banebrytende fremskrittene SpinChip har gjort. Investinor har som vår ankerinvestor siden 2016 vært en viktig bidragsyter til selskapets suksess, sier hun.

– Da vi gikk inn i SpinChip for snart ti år siden, sa vi at selskapet hadde potensial til å bli et internasjonalt flaggskip for norsk medtech-industri. Dagens transaksjon bekrefter denne vurderingen. Som mangeårig investor i SpinChip er vi i dag både stolte og glade over selskapets utvikling og fremtidige potensial. BioMérieux fremstår som den perfekte strategiske partneren for SpinChip i deres kommersielle fase, sier Ann-Tove Kongsnes, investeringsdirektør og ansvarlig for investeringen i Investinor.

Medtech-veteran

SpinChip-gründer Stig Morten Borch har skapt milliardomsetning før. Teknologien i selskapet bygger på arbeid han har foretatt.

Borch har tidligere laget kjerneteknologi for Nycocard fra Nycomed samt Afinion fra Axis-Shield, som i dag er eid av markedsleder Abbott.

Dette er blitt beskrevet som internasjonale diagnoseplattformer i milliardklassen, sier Dalland.

Borch er utdannet biokjemiker, og har tidligere vært forskningsdirektør i Nycomed og Axis-Shield.

– Plattformen har dokumentert analytiske ytelser som matcher de mest avanserte laboratoriemaskinene. Plattformen leverer resultater på minutter i stedet for timer eller dager, har Borch tidligere forklart til Finansavisen.