Covid-aksje stuper på ny guiding

Legemiddelselskapet Moderna, kjent for sin covid-19-vaksine, venter nå inntekter på mellom 1,5 og 2,5 milliarder dollar i 2025, fremgår det av en oppdatering mandag.

Dette er kraftig ned fra selskapets tidligere guiding, som var på mellom 2,5 og 3,5 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Videre viser foreløpige tall for 2024 at Moderna oppnådde et produktsalg på mellom 3,0 og 3,1 milliarder dollar i året som gikk. Dette er i nedre del av guidingen selskapet har presentert tidligere, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Spår rekyl for farmasiaksje DNB-megler Thor Andre Lunder påpeker at selskapets hovedprodukt fremdeles selger bra. Han liker også fire andre aksjer.

Kraftig børsfall

Selskapet varsler samtidig at det i år vil «akselerere og utvide» sine allerede igangsatte effektiviseringstiltak, som i år betyr at kostnadene skal reduseres med 1 milliard dollar. Neste år skal de kuttes med ytterligere 0,5 milliarder.

Den nye guidingen sendte Moderna-aksjen rett ned i førhandelen i USA mandag. En time før markedene åpnet var aksjen ned rundt 19 prosent.

I 2024 opplevde Moderna et verdifall på hele 58 prosent, ifølge Bloomberg.

Les også Fra fastlegekrise i Norge til internasjonalt selskap Gründerne droppet ut av utdanningen, og satset alt på en idé som allerede fanger oppmerksomhet hos helsepersonell i Europa.

Flere mulige motvinder

Ifølge nyhetsbyrået forklarer finansdirektør Jamey Mock de lavere salgsutsiktene med flere potensielle motvinder, inkludert hardere konkurranse i covid-markedet, mulige utsettelser i selskapets utvidelse av anlegg rundt om i verden samt lavere tempo i covid-vaksineringen.

Av Modernas oppdatering fremgår det ellers at selskapet estimerer en kontantbeholdning på rundt 6 milliarder dollar ved utgangen av 2025, ned fra 9,5 milliarder dollar ved utgangen av 2024.

Selskapet tror også på å oppnå milepæler i ti ulike programmer i løpet av året, inkludert opptil tre potensielle godkjennelser.